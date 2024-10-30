Saatler 2024 İçin Düzenlenecek Mi?

SONBAHARDA SAATLERİN GERİ ALINIP ALINMAYACAĞI

Sonbaharın gelmesiyle birlikte saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusu yeniden merak edilmeye başlandı. Yaz saati ve kış saati uygulamaları, hem enerji tasarrufu hem de günlük yaşam üzerinde etkili olan önemli bir konudur. Bu yıl saatlerin ne zaman geri alınacağı, özellikle günün erken saatlerinde dışarı çıkan birçok vatandaş tarafından sorgulanıyor.

2024 YILINDA SAATLERİN GERİ ALINIP ALINMAYACAĞI

2024 yılında Türkiye’de saatlerin geri alınmayacağı kesinleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’de saatlerin geri alınması için herhangi bir değişiklik düşünülmediğini duyurdu. Yaz saati uygulamasına kalıcı geçiş yapıldıktan sonra Türkiye, saat değişiminden muaf tutuluyor ve bu uygulama devam edecek. Avrupa’nın birçok ülkesi kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye yaz saati uygulamasına devam edecek.

SAATLERİN GERİ ALINMAMASININ SEBEPLERİ

Yaz saati uygulamasının sürekli hale gelmesinin temel amacı, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufunu artırmak olarak belirleniyor. 2016 yılından beri resmi olarak yayımlanan karar gereğince, yaz saati uygulaması tüm yıl boyunca sürecek. Bu durum, özellikle iş ve okul saatleri üzerinde belirli etkiler yaratıyor.