Şaban, Eşini Sokak Ortasında Bıçakladı

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Esenler Fatih Mahallesi 227’nci Sokak’ta, saat 19.00 sularında meydana gelen korkunç olayda, boşanma aşamasındaki Şaban Yaztırmak (37), eşi Sevilay Yaztırmak’ı (34) birden fazla kez bıçakladı. İddialara göre, Şaban Yaztırmak, eşyalarını almak amacıyla geldiği evde çıkan tartışmanın ardından eşini sokakta bıçakladı.

SALDIRGANIN TUTUMU

Yaralı halde yerde yatan Sevilay Yaztırmak’a tekme atan saldırgan, çevreden yardım etmeye çalışan kişilere de tehditler savurarak kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şaban Yaztırmak’ı etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı aldı. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Sevilay Yaztırmak kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Şaban Yaztırmak’ın tedavisi devam ederken, olayın detayları üzerinde çalışılıyor.