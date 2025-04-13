Gündem

Şaban, Eşini Sokak Ortasında Bıçakladı

saban-esini-sokak-ortasinda-bicakladi

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Esenler Fatih Mahallesi 227’nci Sokak’ta, saat 19.00 sularında meydana gelen korkunç olayda, boşanma aşamasındaki Şaban Yaztırmak (37), eşi Sevilay Yaztırmak’ı (34) birden fazla kez bıçakladı. İddialara göre, Şaban Yaztırmak, eşyalarını almak amacıyla geldiği evde çıkan tartışmanın ardından eşini sokakta bıçakladı.

SALDIRGANIN TUTUMU

Yaralı halde yerde yatan Sevilay Yaztırmak’a tekme atan saldırgan, çevreden yardım etmeye çalışan kişilere de tehditler savurarak kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şaban Yaztırmak’ı etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı aldı. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Sevilay Yaztırmak kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Şaban Yaztırmak’ın tedavisi devam ederken, olayın detayları üzerinde çalışılıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Elektronik Ürünler Gümrük Muafiyeti!

ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen bazı elektronik ürünler için yüksek gümrük vergisi muafiyeti getirdi. Bu adım, yerel teknoloji şirketlerinin mali baskısını azaltmayı amaçlıyor.
Gündem

“İki Doktor Hakkında Soruşturma Başlatıldı”

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarının uygunsuz yazışmaları tepki topladı, Cumhuriyet Başsavcılığı iki doktorun gözaltına alınmasına karar verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.