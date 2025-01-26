Saç Ekimi Tedavisi Kulağında Soruna Yol Açtı

SAÇ EKİMİ SONRASINDA YAŞANAN SORUN

Bursa’da yaşayan 39 yaşındaki Emrah Karadeniz, saç ektirmek için Nilüfer ilçesindeki bir estetik merkezine başvurdu. İlk seansında saç ekimi başarılı olamayınca, estetik merkezi Karadeniz’i tekrar çağırarak ikinci bir seans uyguladı. Bu seans sırasında saçın tutmaması ihtimaline karşı ozon tedavisi yapıldı. Ancak, işleme kulak tıkacı takılmadığı öne sürüldü. Karadeniz, işlem esnasında kulağında ses geldiğini belirtti fakat operatör, “bunları hissetmeniz normal” diyerek işleme devam etti.

KULAK ZARININ PATLAMASI

İşlemin ardından 10 gün boyunca kulağında çınlama sesi hisseden Karadeniz, bir kulak burun boğaz uzmanına başvurdu. Yapılan muayenelerde, Karadeniz’in kulak zarının patladığı tespit edildi. Operasyondan önce sağ kulağında daha önce bir yırtık bulunduğunu dile getiren Karadeniz, estetik merkezinin doktorunun “yavaş yavaş veririz” ifadeleriyle süreci geçiştirdiğini aktardı. Karadeniz, “2024 yılında ilk olarak estetik merkezine gittim, orada bir kere ekim yapıldı. Ekim tutmayınca ben şikayet ettim, ikinci kez çağırdılar. Görüldüğü üzere çok da başarılı geçmedi. Saçtan ziyade büyük bir sağlık problemiyle karşılaştım. Kulak zarım delindi” dedi.

İŞLEMİN DETAYLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karadeniz, ozon kapsülü tedavisi sırasında kulaklarında bir problem olup olmadığını belirten hekime geçmişteki operasyonunu anlattığını ifade etti. Ancak, estetik merkezinin güvenlik ekipmanı olarak kulak tıkacı sağlamadığını belirtti. “Belki verilseydi ben bunları yaşamayacaktım” diye ekleyen Karadeniz, işlem sırasında kulağından gelen sesi duyduğunu da vurguladı. Bu olay, estetik işlemler sonrası yaşanan sorunları ve alınmayan güvenlik önlemlerini gözler önüne seriyor.