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Sacha Boey, Kiralık Olarak Geri Dönüyor

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TRANSFER SÜRECİ VE SATIŞ REKORU

Sacha Boey, Ocak 2024’te Türk futbol tarihinde satış rekoru kırarak 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e katıldı. Alman ekibine transfer olduğu bu süreçte, sık sık sakatlıklarla mücadele eden başarılı sağ bek, istikrarlı bir forma süresi elde etmede sorunlar yaşadı.

BAYERN MÜNİH’TEN YENİ KARAR

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda Bayern Münih, Sacha Boey için gelecek olan teklifler üzerinde değerlendirme yapma kararı aldı. Kulüp, ciddi bir yatırım yaptığı Sacha Boey’i kiralık olarak takımdan gönderme kararı aldı.

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