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Sacha Boey Kiralık Olarak Gidiyor

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SATILDIĞI TARİH VE REKOR

Sacha Boey, Ocak 2024’te Türk futbol tarihinin en yüksek satış rakamı olan 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e transfer oldu. Bu transfer, Sacha Boey’in kariyerinde önemli bir adım olarak öne çıktı.

SAKATLIKLAR VE GELECEK TEKLİFLER

Alman ekibine katılmasının ardından geçen bir buçuk yılda birçok sakatlık sorunu yaşayan başarılı sağ bek, düzenli forma bulmakta zorlandı. Bu durum, Bayern Münih yönetimini Sacha Boey için gelecek potansiyel teklifleri değerlendirme kararına yönlendirdi.

Bayern Münih, büyük bir yatırım yaptığı Sacha Boey’i bu sezon kiralık olarak başka bir takıma göndermeye karar verdi. Bu yaklaşım, oyuncunun hem gelişimine katkı sağlamak hem de takımda istikrarı artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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