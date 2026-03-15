Sadettin Saran GFB İftarında 2027 Vizyonunu Paylaştı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, GFB tarafından düzenlenen iftar programına katılım gösterdi. Saran, burada yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. “2027’ye kadar beraberiz.” şeklinde bir ifadeyle destek çağrısında bulundu.

Sadettin Saran’ın GFB’nin iftarında yaptığı açıklamalar şöyle: “Öncelikle Allah kabul etsin. Zor bir dönemden geçiyoruz maalesef. Dün de çok üzüldük. Sizler önemlisiniz ama şimdi her zamankinden daha da önemlisiniz. İnşallah bu zor günleri birlikte açacağız. 2027’ye kadar beraberiz. Desteğiniz olmadan olmaz. İnşallah salı günü yeniden güzel futbola döneceğiz.”

FENERBAHÇE’DE SEÇİMLER

Fenerbahçe, 2026 yılında olağanüstü seçim sürecine girecek. Sarı-lacivertli ekip, 2027 yılında ise olağan genel kurul gerçekleştirerek, yeni bir yönetim yapılandırması gerçekleştirecek.