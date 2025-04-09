Sağanak, Fırtına, Kar Geliyor! Dikkat!

KRİTİK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Nisan Çarşamba günü için önemli hava durumu tahminlerini açıkladı.

UYARILAR YAPILDI

Paylaşılan raporda, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi. Ülke genelinde ise parçalı ve çok bulutlu hava durumu gözlemleniyor.

KUVALETİ SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI

İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağmur, gök gürültülü yağış ve kar etkili olacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Antalya’nın batı kesimleri ile Van’ın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

HAVADA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR VE FIRTINA RİSKİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden esen rüzgarın fırtına seviyelerine (40-70 km/saat) ulaşabileceği belirtildi. Bu durum, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi riskler doğurabiliyor.

TOZ TAŞINIYOR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun hava kalitesini düşüreceğini, görüş mesafesini azaltacağını ve yer yer çamur yağışına yol açabileceğini uyarıyor.

HATLARDA UYARILAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Meteoroloji ve yerel yönetimler, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda çağrı yaptı. Özellikle yağışlı ve fırtınalı bölgelerde dışarı çıkmaktan kaçınılması öneriliyor.

BUGÜN HAVADA NELER OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Nisan tarihli raporuna göre, Türkiye genelinde sağanak yağış, kar, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli hava olaylarına yönelik sarı kodlu uyarılar yapıldı.

MARMARA BÖLGESİNDE GÖKYÜZÜ BULUTLU

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava durumu hakim olacak. Özellikle Sakarya çevresinde sabah saatlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Kırklareli’de ise yağış öngörülmüyor.

EGE’DE YAĞIŞLAR ARTIYOR

Ege Bölgesi’nin iç ve güney kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı ifade ediliyor. Kütahya çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.