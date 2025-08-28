Sağanak Yağış Uyarısı Geldi

SONBAHAR HAVA DURUMU

Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle Türkiye’de sonbahar havası etkisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan güncel hava durumu haritasına göre özellikle İstanbul ve diğer bazı şehirlerde sıcaklıklar mevsim normalleri aralığında kalırken, bazı illere sağanak yağış uyarısı veriliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI OLAN İLLER

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı şehirler arasında Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay yer alıyor. Bu illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde ise genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak.

İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ

İstanbul’da hava 22°C ile 31°C arasında değişiyor. Şehir genelinin az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçmesi öngörülüyor. Bu gece saatlerinden sonra Anadolu Yakası’nın kuzey kıyılarında yerel sağanak yağışların olabileceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesinde de az bulutlu ve açık hava bekleniyor, gece saatlerinden sonra İstanbul’un Anadolu yakasının kuzey kıyıları ile Bandırma çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde hava genellikle az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye’nin kuzeyi, Adana’nın kuzeyi ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelmesi tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU HAVA CONDITIONS

Batı Karadeniz’in az bulutlu ve açık olacağı, doğusunda yer yer parçalı bulutların görüleceği öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Özellikle Samsun, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu geneli ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgâr beklentisi bulunuyor. Karadeniz genelinde hava durumu parçalı ve az bulutlu olacakken, Doğu Karadeniz’in doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği yazıyor. Rüzgar hızları bölgede farklılıklar gösteriyor; dalga boyları ise yer yer 1,0 ila 2,0 metre kadar yükselebiliyor. Marmara ve Ege denizlerinde de parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak hücrelerinin geçmesi öngörülüyor. Akdeniz’de hava durumu genellikle parçalı ve az bulutlu, rüzgar hızları ise bölgelere göre farklılık gösteriyor.