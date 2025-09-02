Sağanak Yağışlar Doğu Karadeniz’i Etkileyecek

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu tahminini duyurdu. Buna göre, kuzeydoğu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gerçekleşeceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava gözlemlenecek.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esecek.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara bölgesinin hava durumu az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık

Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık

Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Ege bölgesi için hava durumu az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Doğusunun yer yer çok bulutlu olması ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi tahmin ediliyor.

Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu bölgesinin hava durumu az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor.

Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık

Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz bölgesinin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık

Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık

Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemlenebiliyor.

Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu bölgesinin hava durumu az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık