Sağanak Yağışlar Doğu Karadeniz’i Etkileyecek

HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu tahminini duyurdu. Buna göre, kuzeydoğu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gerçekleşeceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava gözlemlenecek.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esecek.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara bölgesinin hava durumu az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Ege bölgesi için hava durumu az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Doğusunun yer yer çok bulutlu olması ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi tahmin ediliyor.
Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu bölgesinin hava durumu az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor.
Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz bölgesinin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemlenebiliyor.
Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu bölgesinin hava durumu az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık