Sağlık Bakanı Memişoğlu Tarih Verdi

DEPREM BÖLGESİNDEKİ HASTANELERİN DURUMU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı programda deprem bölgesindeki hastanelerin sayısının arttığını aktardı. Memişoğlu, “Şu anda deprem bölgesinde hastanelerimiz sayısal olarak deprem öncesinden çok fazla. Ancak 52 bin canımızı kaybettik. İstanbul için söylüyorum, düşünce tarzımızı, olması ihtimali olan büyük depremle ilgili hazırlıklı olmamız lazım.” diye ifade etti. Deprem sonrası sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerken, hazırlıklı olmanın gerekliliğinin altını çizdi.

NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN TARTIŞMALARI

Normal doğum konusunda da görüşlerini paylaşan Memişoğlu, “Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellefiz, görevliyiz. Sigara sağlığa zararlıdır deyince sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum?” diyerek, normal doğumun doğallığına vurgu yaptı. Dünyada sezaryen oranının ortalama yüzde 15 olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, Türkiye’deki oranların daha yüksek olduğunu, “Bizde 10 doğumdan 6.1’i sezaryenle oluyor.” şeklinde ifade etti.

ATAMALARA DAİR AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı, 37 bin atama yapılacağını ve 19 binlik ilk etabın Mayıs ayında, ikinci etabın ise Ağustos ve Eylül’de olacağını açıkladı. “Doğum bir mucizedir. Gerçekten fizyolojik ve mucizedir.” diyen Memişoğlu, kadınların özgürlüklerine saygı gösteren bir yaklaşım sergilediklerini aktardı. “Hiçbir kadının, hiçbir bayanın, hiçbir çocuğunun hayatına zorla müdahale edecek politika uygulamayız.” ifadesiyle, müdahale etmeyeceklerini belirtti.

SEZARYEN VE ÖZEL HASTANELER ÜZERİNE

Özel hastanelerin sezaryen oranlarının daha yüksek olduğunu söyleyen Memişoğlu, özel hastaneler için bu oranın yüzde 61’in üstünde olduğunu belirtti. Devlet hastanelerinde ise bu oranın yüzde 30 seviyesinde olduğunu iletti. “Kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. Net söylüyorum ki, bebek ve anne için de normal doğum sağlıklı olanı.” diyerek doğal doğumun önemini tekrar vurguladı. Kendi durumunu hatırlatarak, “Ben 1966’da sezaryen doğumluyum.” dedi.

ATAMA PLANI VE HASTANE İNŞAATLARI

Bakan Memişoğlu, 37 bin kadronun ilanının önümüzdeki hafta yapılacağını ve sağlık mesleklerine yönelik olarak diyetisyen, hemşire gibi pozisyonların bulunacağını aktardı. İnşaat halinde olan hastaneler için de planların yapıldığını belirtti ve bu hastanelerde çalışacak sağlık personelinin ikinci etapta alımının yapılacağını ifade etti.