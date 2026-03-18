Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 Personel Alımı için Hazırlıklar Sürüyor

2026 YILI SAĞLIK SEKTÖRÜ İSTİHDAMI KAPSAMINDA BÜYÜK ALIM YAPILACAK

2026 yılına ilişkin kamu personel alımları çerçevesinde sağlık sektöründe önemli bir istihdam süreci gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için hazırlıklar devam ederken, bu süreçle ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Adaylar, başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı ile tercih sürecinin detaylarını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımına başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

BAŞVURULARA İLİŞKİN RESMİ TARİH HENÜZ AÇIKLANMADI

Alıma dair başvurular için henüz resmi bir tarih ilan edilmedi. Başvuruların, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile birlikte başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvuruların Mayıs ayında başlamış olması nedeniyle, bu yıl için de benzer bir takvim öngörülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KADRO DETAYLARI KILAVUZDA DUYURULACAK

Adayların en fazla merak ettiği başvuru kriterleri, kadro detayları ve yerleştirme koşulları ise yayımlanacak tercih kılavuzunda netleşecek. Uzman doktor, doktor, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarına ilişkin tüm koşulları içeren bilgiler bu kılavuzla kamuoyuna sunulacak.

KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI

Alım sürecinde yer alacak kadro dağılımı şu şekilde belirlendi: Uzman doktor: 22.983, Doktor: 3.652, Sağlık teknikeri: 25, Ebe: 9, Hemşire: 2, Diyetisyen: 1.