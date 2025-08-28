Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi!

RANDEVU ÇETESİ İDDİALARINA CEVAP

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında “Randevu Çetesi” başlığı altında merkezi hekim randevu sistemi üzerinden usulsüz randevu alınma iddialarına dair bir açıklama geldi.

SİSTEMDE ZAFİYET YOK

Açıklamada “MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi. MHRS’de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirlerinin sürekli olarak alındığı ve güncellendiği belirtildi. Kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemlerinin kesintisiz bir biçimde uygulandığı vurgulandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Bakanlık, ayrıca vatandaşların kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmamaları gerektiğini ifade etti. “Ücret karşılığında randevu alma” vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara güvenilmemesi gerektiği belirtildi. Bununla birlikte vatandaşların yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmalarının büyük önem taşıdığı kaydedildi. Bakanlık, vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişimi için gerekli tüm önlemleri uygulamaya ve bunu sürekli geliştirmeye devam etmekte olduğunu açıkladı.