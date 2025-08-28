Sağlık Bakanlığı’ndan Randevu Çetesi Açıklaması

AÇIKLAMANIN GEREKÇESİ

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya ve bazı basın organlarında ‘Randevu Çetesi’ başlığıyla yer alan Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne yönelik usulsüz randevu alımına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Bakanlık, bu konuda önemli bilgiler paylaştı.

SİSTEMSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Açıklamada, “MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS’de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir” denildi. Ayrıca, kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çeşitli önlemlerin kesintisiz uygulandığı belirtildi.

Vatandaşların kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerektiği ve ‘Ücret karşılığında randevu alma’ vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara güvenmemeleri önemle vurgulandı. Randevu taleplerinin yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. Bakanlık, vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı ve sürekli olarak geliştirmeyi sürdürüyor.