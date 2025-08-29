Sağlık Bakanlığı ‘Randevu Çetesi’ İddialarını Yalanladı

AÇIKLAMALARDA HİÇBİR SISTEMSAL ZAFİYET YOK

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya ve bazı basın organlarında “Randevu Çetesi” başlığıyla yayımlanan, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden usulsüz randevu alındığına dair iddialara açıklık getirdi. Bakanlık, “MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır” ifadesine yer verdi.

TEKNİK TEDBİRLER SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR

Açıklamada, “MHRS’de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir” denildi. Kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme gibi çok yönlü güvenlik önlemlerinin kesintisiz uygulandığı vurgulandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Bakanlık, vatandaşlardan kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamalarını, “ücret karşılığında randevu alma” vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemelerini ve yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmalarını istedi. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için gerekli tedbirleri sürekli uygulamakta ve geliştirmekte.