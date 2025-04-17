Sağlık Durumu Hakkında Yeni Bilgi Geldi

SON DURUMUNU PAYLAŞAN DOKTORLAR

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski yüksek bir ameliyat sürecine girdi. Ambulans ekipleri tarafından nabızsız ve entübe durumda hastane acil ünitesine ulaştırılan Önder, doktorların yaptığı kalp-akciğer masajı sayesinde yaklaşık 10 dakika sonra spontan dolaşımın sağlandığını bildirdi.

AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMALAR

Saat 12.20’de yeni bir açıklama yapan doktorlardan Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder’in tansiyon probleminin olmadığını ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini belirtti. “Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında” diyen Çiftçi, sağ ventrikülün kasılma sorununu da dile getirdi. Enfeksiyon riskinin en büyük korkuları olduğunun altını çizen Çiftçi, “Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Önder’in sesleri duyup tepki verdiğini de sözlerine ekledi.

UMUT VERİCİ GELİŞMELER

Önder’in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, iyileşme gösteren iki parametreyi aktardı. Dolaşımda bir düzelme olduğunu belirten Sağbaş, “Kanaması durdu gibi” dedi. Önder’in kendi kendine nefes alma çabası ve kızının yanına girdiğinde verdiği tepkilerin olumlu olduğunu vurguladı. Ancak kalbin sağ tarafındaki basmama olayının devam ettiğini de ekledi.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIMLAR

Bugün bir doktor heyetinin Önder’i kontrol etmek üzere hastaneye gideceği bilgisi gündemde. Önder’in sağlık durumu hakkında henüz yeni bir gelişme yokken, kızı Ceren Önder Kandemir sosyal medya üzerinden duygulandıran bir paylaşımda bulundu. “En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba” ifadeleriyle başlayan Kandemir, “Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam” şeklinde duygu dolu bir mesaj paylaştı.

UYUTMA SÜRESİ ARTIRILDI

Siyasilerin hastaneye yaptığı ziyaretler ise sürüyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önder’in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek, “Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar” dedi. Kılıçdaroğlu, Önder’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını istediklerini belirterek, “Belli şeylere olumlu tepki verdiği de ifade edildi. İnşallah daha da iyi olur” şeklinde konuştu.