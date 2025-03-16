Sağlık Personel Alımı 2025’te Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sektörü ile ilgili gerçekleştirdiği önemli açıklamalarda, “İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” sözlerine yer verdi. Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı içerisinde gerçekleştireceği 37 bin hekim dışı personel alımına dair detayların ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak kılavuz ile netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle, ilgili adayların Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesini ve duyurularını dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.

2024 YILI PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı içinde de 36 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımda, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip istihdam edileceği bilgisi verildi. İstihdam edilecek personelin dağılımı ise şöyle planlanıyor: 1 kişi acil sağlık hizmetlerinde, 7 kişi ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerinde, 8 kişi sağlık evlerinde ve 35 bin 984 kişi ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Ancak, 36 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI

2025 yılında gerçekleştirilecek olan 37 bin hekim dışı personel alımı, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma amacına hizmet eden önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Başvuru koşulları, pozisyon dağılımları ve zaman çizelgesi gibi detaylar açıklandığında, konu ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşarak haberdar olabileceksiniz.