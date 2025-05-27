“Sağlıklı Fikir Yarışması Başvuruları Açıldı”

YARIŞMA HAKKINDA BİLGİLER

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Orzaks İlaç’ın iş birliğiyle gerçekleştirilen bu yarışma, üniversite öğrencilerini bilimsel üretime teşvik ederek araştırma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 2025 yılındaki yarışma, “polifenollerin sentez, modifikasyon ve/veya enkapsülasyonları ile kanser önleme ve tedavide kullanımı” temasıyla düzenlenecek. Bu kapsamda, özgün, bilimsel ve uygulanabilir projelerin teşvik edilmesiyle geleceğin sağlık çözümlerine ışık tutulması hedefleniyor.

YARIŞMANIN ÖNEMİ

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Selman Alimoğlu, yarışmanın önemini vurgulayarak, “Sağlık sektörü sürekli bir dönüşüm içinde ve bu süreçte gençlerin bilimsel düşünce ve çözüm odaklı yaklaşımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor” diye belirtiyor. Bu tür organizasyonların gençlerin bilimsel düşüncelerini geliştirmeleri açısından kritik bir fırsat sunduğu ifade ediliyor.

ÖDÜLLER VE FIRSATLAR

Yarışmada dereceye giren projeler, sadece ödüllendirilmekle kalmayacak. Kazananlara Orzaks İlaç bünyesinde staj yapma imkânı da tanınacak. Birinci veya birinci gruba 200.000 TL, ikinci veya ikinci gruba 150.000 TL ve üçüncü veya üçüncü gruba 100.000 TL para ödülü verileceği belirtiliyor. Ayrıca uygun görülen proje fikirleri, hayata geçirilmek üzere teknik ve bilimsel destek alma şansı yakalayacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Yarışmaya katılmak isteyen gençler, 14 Eylül 2025 tarihine kadar Alimoğlu Vakfı’nın web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu yarışma, genç yeteneklerin bilimsel projelerini geliştirmeleri ve sağlık sektörüne katkı sağlama fırsatı sunduğu için önem taşıyor.