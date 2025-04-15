Sağlıklı Kemikler İçin Kimyon Önemli

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN ÜRÜN

Kemik sağlığını destekleyen bu ürün, günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında büyük bir öneme sahipken, düzenli tüketiminin her yaştan bireye fayda sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanıyor.

KİMYONUN FAYDALARI

Kimyon, yemeklere tat vermenin yanı sıra, içerdiği biyolojik olarak aktif bileşenler sayesinde kalsiyumun vücut tarafından daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu durum, özellikle yoğurt gibi besinlerle birlikte tüketildiğinde, besin değerlerinin artmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra kimyonun antioksidan özellikleri, serbest radikallerle mücadelede ve hücre hasarını önlemede uzun vadeli sağlığın korunmasına destek oluyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kimyonun iltihaplanmayı azaltıcı etkisine de vurgu yapıyor.