Şahin Ve Ördekler Doğaya Salındı

YARALI ŞAHİNLER REHABİLİTE EDİLDİ

Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne iki ay önce, vatandaşlar tarafından yaralı olarak getirilen üç şahin tedaviye alındı. Kanadında kırık olan bir şahin ile travmaya bağlı güçten düşme tespit edilen iki şahinin tedavi süreçleri başarıyla tamamlandı.

ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTULAR

Halkalamaları yapılan üç şahin ile yasa dışı yollarla yakalanan ve av koruma ekipleri tarafından el konulan 22 yeşil başlı ördek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ile Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Veteriner Hekim Azizcan Sezer tarafından Karacabey Longoz Ormanları’nda yeniden doğaya salındı. DKMP 2’nci Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, şahinleri özgürlüklerine kavuştururken, “Hayırlı uğurlu olsun. Özgürlüğünüze tekrardan kavuştunuz. Ya Allah, bismillah” ifadelerini kullandı.

HEKİMİNDEN BİLGİLER

Veteriner Hekim Azizcan Sezer, şahinlerin sağlık durumları hakkında bilgi verirken, “Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize yaklaşık iki ay içerisinde üç tane yaralı şahinimiz gelmişti. Yapmış olduğumuz incelemede şahinlerin bir tanesinin kanadında kırık, iki tanesinde de travmaya bağlı güçten düşme olduğunu tespit ettik. Bu iki aylık süreç içerisinde hayvanlarımızın tedavisini yaptık” dedi.