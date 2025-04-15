“Sahipsiz Sokak Köpeklerine Çözüm Bulundu”

ÇÖZÜM BULUNDU

Meram Belediyesi, sahipsiz sokak köpeklerine yönelik çözüm arayışında “Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı” projesini hayata geçirdi. Bu yeni proje, hem hayvanların zarar görmesini önlemeyi hem de insanların endişelerini gidermeyi hedefliyor. Konya’nın Meram ilçesinde 70 bin metrekarelik alanda 7 bin köpek kapasiteli tesis kuruldu ve böylelikle ilçede yeni bir yaşam alanı oluşturuldu.

İNSAN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçedeki sahipsiz köpeklerin Sefaköy Mevkisi’nde yer alan bu yeni alanda yaşam sürdüreceklerini duyurdu. Şehirdeki sahipsiz sokak hayvanları sorununa önemli bir çözüm getirecek olan bu tesis, Başkan Kavuş’un ifadeleriyle, “Meram sokakları artık çok daha güvenli, sağlıklı ve huzur dolu olacak.”

ÖRNEK PROJE

Meram Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarına, doğal ve güvenli bir yaşam alanı sunma amacıyla dikkat çekici bir projeye imza attı. “Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı”, modern altyapısı ve doğaya uygun tasarımı sayesinde diğer şehirlere örnek olmayı hedefliyor.

YAŞAM ALANI DETAYLARI

Başkan Kavuş, bu tesisin detaylarını paylaşarak, alanın 6 bin 500 köpek için yaşam alanı, 250 köpek kapasiteli karantina ve tedavi bölümü ile anne ve yavrular için özel 250 köpek kapasiteli bir alandan oluştuğunu belirtti. Ayrıca, tesisin, köpeklerin sağlığı için gereken tüm donanıma sahip olduğunu aktardı.

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

Bu tesis, sahipsiz sokak hayvanları sorununu modern bir anlayışla çözmeyi hedefliyor. Başkan Kavuş, “Biz bu proje ile sadece yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle kalmıyor; sosyal sorumluluk bilinciyle hayvanlara sağlıklı ve doğal bir yaşam alanı sağlıyoruz.” diye ifade etti.

REHABİLİTASYON VE GÜVEN

Başkan Kavuş, yeni projeyle herkesin güvenliğini sağlarken sokak hayvanlarına da yaşam hakkı tanıdıklarını belirtti. “Sahipsiz hayvanların doğayla bütünleştiği ve rehabilite edildiği bir ortam,” dedikten sonra projeyle birlikte “yakala, rehabilite et, yaşam alanında tut” döneminin başladığını vurguladı.

HAK VE GÜVENLİK

Kavuş, Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı’nın insan ve hayvan hakları açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, vatandaşların sahipsiz hayvanlarla ilgili endişelerinin giderileceğini umduğunu ifade etti. Böylece hemşehrilerin günlük yaşamlarında güvenli hissedeceklerini belirtti.

GÜVENLİ VE DENGELİ BİR ORTAM

Bu alan, sokak hayvanlarının doğayla iç içe bir ortamda yaşamalarını sağlarken, ayrıca tedavi ve karantina bölümleriyle bulaşıcı hastalıkların da yayılmasını önleyecek. Başkan Kavuş, bu projeyle hayvanların yanı sıra insanlarımızın huzurunu da önemsiyoruz” dedi ve bu alan sayesinde sokakların daha güvenli, doğanın daha dengeli olacağını belirtti.

Mustafa Kavuş, teknik gezi ve basın bilgilendirme toplantısının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.