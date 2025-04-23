Sahipsizler Dizisinde Büyük Yenilik Var

YENİ BÖLÜMDEKİ SURPRİZLER

Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız gibi isimlerin bir araya geldiği Sahipsizler dizisi, izleyicilerini sürprizlerle dolu bölümlerle buluşturmaya devam ediyor. Sahipsizler’in yeni bölümü Star TV ekranlarında yayınlandığında izleyicileri etkilemeyi sürdürüyor.

KADRODAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Aldığı yüksek reyting oranları sayesinde ikinci sezonu garantilemiş gibi görünen Sahipsizler dizisinde kadro değişiklikleri yaşanmakta. Anne ve babalarını aynı gece kaybeden altı kardeşin, tüm zorluklara rağmen bir arada kalma mücadelesini konu alan Sahipsizler, her çarşamba Star TV’de izleyicilerle buluşarak rekor kırmaya devam ediyor.