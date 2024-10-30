Sahte Belge Hazırlayan Şebeke Çökertildi

DÜZENSİZ GÖÇMENLER İÇİN SAHTE BELGE ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

İstanbul’da düzensiz göçmenler ve terör örgütü üyeleri adına sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi hazırlayan bir çetenin faaliyetleri son buldu. Yapılan operasyonda, iki farklı ilçede toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ İLÇEYİ KAPSAYAN OPERASYON

Operasyonda, sahte belge üretim atölyelerinde gerçekleştirilen incelemelerde 63 değişik ülkeye ait 5 bin 258 adet sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi ile 29 ülke için hazırlanmış bin 282 sahte pasaport bulundu. Bu bulgular, çetenin geniş çapta bir sahte belge üretimi gerçekleştirdiğini gösteriyor.