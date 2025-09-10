Sahte Diploma Skandalının Detayları Açıklandı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIK SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, kamu görevlilerine ait sahte e-imzaların üretildiği ve buna bağlı olarak çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı ve bunlardan 37’si tutuklu olarak yargılanıyor.

İDDİANAMELERİN DETAYLARI

İlk iddianamede 134 sanık hakkında “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemine girme” ve “Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlamalarıyla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İkinci iddianamede ise 65 sanık için aynı suçlar sebebiyle 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Hazırlanan bu iddianamelerin Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği bildirildi.

DURUŞMA TARİHİ

Dava süreciyle ilgili ilk duruşma, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamu kurumu yöneticilerinin e-imzalarının kopyalanarak çeşitli belgelerle sahte e-imza üretildiği ve bu yolla sistemlere yetki aşımı yapıldığı belirtildi. İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanının yanı sıra 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve diğer personelin de e-imzalarının kopyalandığı ifade edildi. Bu yöntemle farklı meslek gruplarından kişiler, usulsüz işlemlerle akademik unvanlar elde ettiler.

OSMANLI TORUNU DA SUÇLAMALAR ARASINDA

Ayrıca, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da soruşturma kapsamında yer aldığı belirtildi. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edildi. YÖK Başkanlığı’nın gönderdiği yazıda ise bu şahsın herhangi bir mezuniyet kaydı bulunmadığı vurgulandı. Osmanoğlu, kişisel verilerinin kullanılarak adını taşıyan sahte belgeler üretenler aleyhine suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

SAHTE DİPLOMA SİSTEMİ

İddianamede, sanıkların bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların ofislerinden sahte sürücü belgeleri ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurumlarındaki yöneticiler adına elektronik imza başvuruları yapıp bu imzalarla izinsiz erişim sağladıkları belirtildi. Bu yöntemlerle, sahte mezuniyet belgeleri hazırlanıp, YÖKSİS’e eklenirken, bazı sınav sonuçlarının da değiştirilerek başarılı gösterildiği ifade edildi.

DEPRAZDA HAYATINI KAYBEDENLERİN DİPLOMALARI

İddianamede yer alan bir başka ayrıntıda ise, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların listelerinin incelendiği ve bu kişilerin üniversite kayıtlarının silinerek, vefat eden avukatların yerine başka kişilerin kaydedildiği bilgisi yer aldı.