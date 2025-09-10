Sahte Diplomalarla İlgili Soruşturma Başlatıldı

BASIN AÇIKLAMASIYLA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yapılan ihbar sonrası süreklenen soruşturma neticesinde kamu görevlileri adına sahte e-imzaların üretildiğini ve bu yolla çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığını tespit etti. Ayrıca sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenme olayları da belirlendi. Soruşturma kapsamında 37’si tutuklu, toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı ve dava açıldı.

İKİ AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

Birinci iddianamede 134 sanık için; “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemine girme” ve “Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlamalarıyla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında benzer suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Her iki iddianame de Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DURUŞMA TARİHİ VE İÇERİĞİ

Söz konusu dava ile ilgili ilk duruşma, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalanarak sahte belgelerle sistemlere yetkisiz erişim sağlanması ve bunun sonucunda usulsüz diploma düzenlenmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

SANIKLARIN KİMLİKLERİ VE SUÇLAMALAR

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtiliyor. Hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya kadar birçok kişi, sahte belgeler ile doçentlik veya profesörlük unvanı elde ettiği ifade ediliyor.

OSMANLI TORUNU DA DAVADA YER ALDI

Soruşturma kapsamında Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da yer aldığı ortaya çıktı. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edildi. Osmanoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.” dedi.

SAHTE DİPLOMA SİSTEMİ VE YASADIŞI İŞLEMLER

İddianamede belirtilene göre sanıklar, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar aracılığıyla sahte sürücü belgeleri ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum yetkilileri adına elektronik imza başvurusunda bulundu. Bu e-imzalarla kamu kurumlarına yetkisiz erişim sağlanarak, sahte mezuniyet belgeleri oluşturulmuş, YÖKSİS’e eklenmiş ve elektronik sınav sonuçları değiştirilmiştir.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ KULLANILDI

Sanıklara ait elektronik materyaller incelendikçe, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların listelerine ulaşarak, bu kişilerin üniversite kayıtlarının silinip, başka kişilerin vefat eden avukatların isimleriyle ilgili üniversitelere kaydedildiği tespit edildi.