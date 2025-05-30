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Sahte Ehliyet Operasyonu, 4 Gözaltı

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SOCIAL MEDYA PAYLAŞIMI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda İl Jandarma Komutanlığının her türlü suçla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

SURUÇ İLÇESİNDE OPERASYON

Suruç ilçesinde sahte sürücü belgesi basıp, bunları para karşılığında satarak “resmi belgede sahtecilik” suçunu işleyen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Şıldak, bu operasyonda yapılan aramalarda 31 adet sahte KKTC sürücü belgesi, 11 adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 adet sahte sürücü belgesi, 6 adet pasaport, 2 adet Suriye geçici kimlik kartı, 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 adet pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Vali Şıldak, operasyon sırasında yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

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