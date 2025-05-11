“Sahte Güneş Gözlüğü Sağlığa Zarar Verir.”

GÖZLÜK SEÇİMİNİN STANDARTLARI

Kızıloğlu, gözlüklerin belirli standartlara göre imal edilmesi gerektiğini vurguluyor. “Üzerinde güvenlik ve kalite standartlarına sahip olduğunu gösteren CE belgesi gibi ibareler ve sertifikalı olmalı” diyor. Ultraviyole (UV) ışınların blokajının gözlük seçiminde en kritik unsur olduğunu belirten Kızıloğlu, “Işınları yüzde 100 bloke ettiğini gösteren ‘UV 400’ ibaresi olması gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.

SAHTE GÖZLÜKLERİN RİSKLERİ

Kızıloğlu, sahte güneş gözlüklerinin ışınlardan korumadığını ve bunun yalnızca renkli bir cam olduğunu vurguluyor. “UV ışınlarının hem kısa dönemde hem de uzun dönemde göze olumsuz etkileri var” diyor. Uzun dönemde bu ışınların, katarakt gibi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. UVA ışınlarının retinaya kadar ulaşabildiğini ekleyerek, bunların gözde hasara sebep olabileceğini ifade ediyor. Kısa dönemde ise kalitesiz camın bulanık görmeye yol açarak, baş ağrısı ve göz yorgunluğuna neden olabileceğini belirtiyor.

ÇOCUKLAR İÇİN RİSKLER

Güneş gözlüğü takmanın önemli olduğunu fakat sahte gözlüklerin göz için ekstra zarar verdiğine dikkat çeken Kızıloğlu, “Kalitesiz cam kullanıldığından bulanık görüleceği için en başta zaten bir göz yorgunluğu hissedilecektir. Taktıktan bir süre sonra baş ağrısı, mide bulantısı olabilir” diyor. Bu durumun yaşam kalitesini düşürdüğünü vurguluyor. Özellikle çocukların sahte gözlük kullanımlarının, görme gelişimlerini olumsuz etkileyebileceğinin altını çiziyor. “Dikkat eksikliği gibi problemlere sebep olabilir. Özellikle buna dikkat etmemiz lazım” ifadelerini kullanıyor.

UV IŞINLARININ KATEGORİLERİ

Kızıloğlu, yüksek enerjide UV ışınlarının UVA, UVB ve UVC olarak üçe ayrıldığını belirtiyor. UVC ışınlarının ozon tabakası tarafından bloke edildiğini, bu nedenle dünyaya ulaşmadığını aktarıyor. Ancak UVB ve UVA ışınlarının göz çevresinde tümörlere ve kanserlere sebep olabileceğini, katarakt ve retina hasarı yapabileceğini anlatıyor. “UVA, UVB’yi yüzde 100 bloke eden, bunu da UV400 veya CE ile belgeleyen gözlükleri seçmemiz lazım” diyerek gözlük seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları vurguluyor.

POLARİZE CAM VE GÖZLÜK KALİTESİ

Kızıloğlu, polarize camın yansımaları süzdüğünü ve özellikle uzun yol şoförleri veya denizden yansıyan ışınların süzülmesi açısından balıkçılarda daha iyi bir görme sağladığını açıklıyor. Gözlüğün sahte olup olmadığını anlamak için bazı yöntemler bulunduğunu belirtiyor. “Çerçeve kalitesinden anlaşılabilir. Hafif kırılgan gözlüklerin sahte olma şansı yüksek” diyor. İki cam arasında renk tonu farkı varsa, gözlüğün bulanık gösteriyorsa ve yansımalı gösteriyorsa bunların sahte olabileceğine dikkat çekiyor.

CAM RENKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Kızıloğlu, cam renginin UV korumasıyla ilişkisi olmadığını ifade ediyor. Güneş gözlüğünün nerede kullanılacağına göre farklı renklerin tercih edilebileceğini aktarıyor. “Araba kullananlarda daha çok gri, yeşil veya kahverengi öneriyoruz. Trafik ışıklarında bozulma ve renk değişikliği olmadan görmemizi sağlıyor” diyor. Kayak yapanlar için amber rengi gözlük camının mavi ışığı iyi süzdüğünü belirtiyor. Koyu renk bir camın UV koruması sağlamadığını vurgulayarak, sahte koyu renk gözlüklerin göz bebeklerini büyüterek zararlı ışınların göze daha fazla girmesine yol açabileceğini sözlerine ekliyor.