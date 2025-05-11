“Sahte Güneş Gözlüğü Tehlikelidir!”

GÖZLÜK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kızıloğlu, gözlüğün belirli standartlara göre üretilmiş olması gerektiğini belirtiyor. “Üzerinde güvenlik ve kalite standartlarına sahip olduğunu gösteren CE belgesi gibi ibareler ve sertifikalı olmalı.” şeklinde konuşan Kızıloğlu, ultraviyole (UV) ışınların gözlük seçiminde en kritik unsur olduğunu ifade ediyor. “Işınları yüzde 100 bloke ettiğini gösteren ‘UV 400’ ibaresi olması gerekiyor.” dedi.

SAHTE GÖZLÜKLERİN RİSKLERİ

Kızıloğlu, sahte güneş gözlüklerinin UV ışınlarını engellemediğini ve sadece renkli camdan ibaret olduğunu vurguluyor. “UV ışınlarının hem kısa dönemde hem de uzun dönemde göze olumsuz etkileri var. Mesela uzun dönemde göz merceğimize katarakt yapabiliyor.” açıklamasında bulunuyor. Ayrıca, UVA ışınlarının retinaya kadar ulaşabildiğini ve bu durumun gözde hasara yol açabileceğini ifade ediyor. Kısa vadede ise düşük kaliteli camın bulanıklık yaratacağını belirtirken, bu durumun baş ağrısı ve göz yorgunluğu gibi sorunlara yol açabileceğini ekliyor.

ÇOCUKLARDA SAHTE GÖZLÜK KULLANIMININ ZARARLARI

Güneş gözlüğü takmanın önemli olduğunu ancak sahte gözlüklerin risklerini artırdığını anlatan Kızıloğlu, “Kalitesiz cam kullanıldığından bulanık görüleceği için en başta zaten bir göz yorgunluğu hissedilecektir.” diyor. Özellikle çocukların sahte gözlük kullanmasının görme gelişimlerini olumsuz etkileyebileceğini dile getirirken, “Dikkat eksikliği gibi problemlere sebep olabilir.” ifadesinde bulunuyor. Güvenilir optik mağazalardan sertifikalı gözlüklerin alınması gerektiğini öneriyor.

UV IŞINLARINA DİKKAT

Yüksek enerjide UV ışınlarının üçe ayrıldığını paylaşan Kızıloğlu, “UVC ışınları zaten ozon tabakası tarafından bloke ediliyor, dünyaya ulaşmıyor. Bize zarar veren UVB ve UVA. Bunlar güneş gözlüğü tarafından yüzde 100 filtrelenmeli.” diyerek önemli bir noktaya parmak basıyor. Kızıloğlu, bu tür ışınların göz çevresinde kanser ve tümörlere yol açabileceğini hatırlatırken, “Katarakt ve retina hasarı yapabilir.” sözleriyle bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri vurguluyor.

POLARIZE CAMIN FAYDALARI

Bunun yanı sıra, polarize camların yansımaları süzdüğünü belirten Kızıloğlu, özellikle uzun yol sürücülerinde ve balıkçılarda daha iyi görüntü sağladığını açıklıyor. Gözlüğün sahte olup olmadığını anlamak için bazı yöntemlerin bulunduğunu ifade ederken, çerçeve kalitesinin önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor. “Hafif kırılgan gözlüklerin sahte olma şansı yüksek.” diye ekliyor.

CAM RENGİ VE GÜVENLİK

Gözlük camının rengi ile UV koruması arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını belirten Kızıloğlu, “Araba kullananlarda daha çok gri, yeşil veya kahverengi öneriyoruz.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, gözlük camının koyu bir renk olmasının UV’den koruma garantisi vermediğini hatırlatırken, “Sahte koyu renk bir güneş gözlüğü takılırsa, göz bebeklerinin büyümesine sebep olabilir.” diyerek potansiyel risklere dikkat çekiyor.