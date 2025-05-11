“Sahte Güneş Gözlüğü Zararlıdır!”

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNDE DOĞRU SEÇİMİN ÖNEMİ

Kızıloğlu, gözlüklerin belirli standartlara göre üretilmesi gerektiğini vurguluyor. “Gözlüğün üzerinde güvenlik ve kalite standartlarını gösteren CE belgesi gibi ibareler ve sertifikalı olmalı.” diyor. Ultraviyole (UV) ışınların engellenmesinin gözlük seçiminde en kritik unsur olduğuna dikkat çeken Kızıloğlu, “Işınları yüzde 100 bloke ettiğini gösteren ‘UV 400’ ibaresi olması gerekiyor.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, sahte güneş gözlüklerinin ışınlardan koruma sağlamadığını, yalnızca renkli bir cam olduklarını vurgulayarak, önemli noktalara işaret ediyor.

UV IŞINLARININ ETKİLERİ

Kızıloğlu, UV ışınlarının kısa ve uzun dönemli göze zarar verebileceğini belirtiyor. Uzun dönemde, UV ışınlarının göz merceğinde katarakt oluşturabileceğini ifade ediyor. “UVA ışınları retinaya kadar ulaşabiliyor. Bunlar gözün A tabakası yani ışığı algılayan retina tabakasında hasar yaratabiliyor ve birikici bir zararlı etkiye sahip.” diyor. Kısa dönemde ise düşük kaliteli cam kullanıldığında bulanık görünüm, yetersiz kontrast, bozulmalar ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

ÇOCUKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güneş gözlüğünün önemine değinen Kızıloğlu, sahte gözlüklerin gözde ek zararlar yaratabileceğini anlatıyor. Kalitesiz cam kullanımının başlangıçta göz yorgunluğu yaratacağını, ardından baş ağrısı ve mide bulantısına sebep olabileceğini belirtiyor. Özellikle çocukların sahte gözlük kullanmasının görme gelişimlerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. “Dikkat eksikliği gibi problemlere yol açabilir.” diye ekliyor. “Onlara güvenilir optik mağazalarından ve gerekli sertifikalara sahip gözlükleri kullandırmalıyız.” diyor.

UV IŞINLARININ TİPLERİ VE KORUMA ÖNEMİ

Kızıloğlu, UV ışınlarının UVA, UVB ve UVC olarak üçe ayrıldığını açıklayarak, UVC ışınlarının ozon tabakası tarafından bloke edildiğini ancak UVB ve UVA’nın zararlı etkilerini sürdüğünü belirtiyor. “Bunlar güneş gözlüğü tarafından yüzde 100 filtrelenmeli.” diyor. Bu tür ışınların göz çevresinde tümörlere ve kanserlere yol açabileceği gibi katarakt ve retina hasarı yapabileceğini de vurguluyor. Zara görmemek için UV400 veya CE ile belgeleyen gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini aktarıyor.

POLARİZE CAMLARIN AVANTAJLARI VE SAHTE GÖZLÜK ANLAMA YÖNTEMLERİ

Kızıloğlu, polarize camların yansımaları süzdüğünü belirterek, bu özelliklerin şoförler ve balıkçılar için görme kalitesini artırdığını dile getiriyor. Gözlüğün sahte olup olmadığını anlamak için bazı yöntemleri paylaşıyor. “Çerçeve kalitesinden anlaşılabilir.” diyor. Ayrıca, camlar arasında renk tonu farkı olup olmadığını ve bulanık görünüp görünmediğine dikkat çekiyor. “En önemlisi sertifika, başka türlü kesin olarak anlaşılamaz.” şeklinde ekliyor.

CAM RENGİ VE KORUMA İLİŞKİSİ

Kızıloğlu, cam renginin UV korumasıyla doğrudan ilişkisi olmadığını belirtirken, kullanım alanına göre farklı renklerin tercih edilebileceğini aktarıyor. “Araba kullananlarda daha çok gri, yeşil veya kahverengi öneriyoruz.” diyor. Bu renklerin trafik ışıklarında bozulma ve renk değişikliği olmadan net görünmeyi sağladığını ifade ediyor. Kayak yapanlar için mavi ışığı iyi süzen amber rengi gözlük önerildiğini belirtiyor. Ayrıca, tayfın koyu bir renk olmasının UV’den koruma sağlamadığını ve sahte koyu gözlük takmanın göz bebeklerini büyüterek zararlı ışınların daha fazla girmesine yol açabileceğini ekliyor.