Sahte İçki Bir Hayat Daha Aldı!

OLAYIN GELİŞİMİ

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Taha Adem Koç, burada entübe edilerek tedavi altına alındı. Ancak, iki aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Koç’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işleminin ardından Etimesgut Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili bir soruşturma sürecinin başlatıldığı bildirildi.

AÇIKLAMALAR VE İDDİALAR

Taha Adem Koç’un yakınlarından Cemal Özberk, Koç’un tekel bayisinden bandrollü satılan kaçak içkiden zehirlendiğini iddia etti. Özberk, “Nereden aldığına dair fikrimiz yok, muhtemelen Eryaman içinde bir yerden. Hastanede onunla beraber 8 kişi entübeydi, hepsi vefat etti. Normal bandrollü, bildiğimiz şişede. Ambulanstan indiğinde ‘gözlerim görmüyor’ dedi. Gözleri açık bir şekilde bağırıyordu.” şeklinde konuştu.