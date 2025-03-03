Sahte İçki Soruşturmasında 52 Tutuklama

İSTANBUL VE ANKARA’DA SAHTE İÇKİ MÜCADELESİ

İstanbul’da başlayan ve sonrasında Ankara’ya yayılan sahte içki sorunuyla ilgili mücadele devam ediyor. 14 Ocak’tan bu yana İstanbul’da sahte içki yüzünden 70 kişi yaşamını kaybederken, Ankara’da ise yıl başından bu yana bu sayı 81’e ulaştı. Bu olayların ardından İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, titiz bir soruşturma başlattı.

TUTUKLAMALAR VE SORUŞTURMA AİLELERİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, İstanbul’da 24, Ankara’da ise 28 kişi olmak üzere toplam 52 şüpheli tutuklandı. Bakan Tunç, “İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.” ifadelerini kullandı. İstanbul’da 24 şüpheli tutuklanırken, 10 kişinin hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara’da ise 28 şüpheli tutuklanmış ve 39 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı. Soruşturmaların kapsamı geniş bir şekilde devam edeceği bildirildi.