Sahte Nakliyeci 4 Milyon Lira Çaldı

CEVİZ HIRSIZLIĞI OLAYI

Gaziantep ilinde bir dolandırıcının sahte nakliye firması adı altında gerçekleştirdiği 7 ton ceviz hırsızlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler, Aksaray istikametine doğru yola çıkan hırsızla ilgili bilgi alarak hemen incelemelere başladı.

KAMERALARDAN YAPILAN TAKİP

Elde edilen bilgiler doğrultusunda H.İ.K. isimli dolandırıcının, Gaziantep’ten cevizleri yükleyip çıktığı aracın plakasını belirleyen ekipler, bu aracı yüzlerce kameradan takip etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, H.İ.K.’nin yola çıkarken 7 ton cevizi başka bir kamyona yüklediği tespit edildi. Aksaray’a vardığında, hırsızın hedef şaşırtmak için cevizi bir başka kamyona daha yüklendiği belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Aksaray polisi, son yüklemenin yapıldığı kamyonun plakasını takibe alarak aracın Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir depoya götürüldüğünü saptadı. Bunun üzerine, Altındağ ilçesindeki iki ayrı depoya eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 ton ceviz ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Ancak dolandırıcı H.İ.K.’nin başka bir ile kaçtığı bilgisi elde edildi.

ŞAHIS YAKALANDI

H.İ.K.’nin yeri tespit edilerek Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yakalanan polis, şahsı gözaltına aldı. Yapılan işlemler sonrası, adliyeye sevk edilen dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine kondu. Olayla ilgili bir başka şüpheliyin daha bulunduğu tespit edilerek, onun yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Ele geçirilen cevizler ise 4 milyon lira değerinde olup, sahibiyle buluşturuldu.