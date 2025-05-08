Sahte Nakliyeci, 4 Milyon Lira Çaldı

CEVİZ HIRSIZLIĞI OLAYI GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep ilinde, bir dolandırıcı sahte nakliye firması kullanarak bir kişinin 7 ton cevizini çaldı. Olayı öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği yaparak araştırmalarını hızlandırdı.

KAMERALARLA TAKİP EDİLDİ

Yapılan araştırmalarda H.İ.K. isimli dolandırıcının Gaziantep’ten cevizleri alıp yola çıktığı belirlenerek, araç plakası ile birlikte takip çalışmaları başlatıldı. Ekipler, güvenlik kameralarından incelemeler yaparak aracı yüzlerce kameradan izledi.

CEVİZLER BAŞKA KAMYONA YÜKLENDİ

Elde edilen verilere göre, aracın Aksaray istikametine ilerlediği ve Aksaray’a varmadan 7 ton cevizin başka bir kamyona yüklendiği anlaşıldı. Aksaray polisi, hedef şaşırtmaya çalışan dolandırıcıları takip etmeye devam ederek en son yükleme yapılan kamyonu izlemeye aldı ve bu kamyonun Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir depoya gittiğini belirledi.

ESKİŞEHİR’DE YAKALANDI

Ekipler, Altındağ ilçesinde iki ayrı depoya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 7 ton ceviz ele geçirilirken, dolandırıcı H.İ.K. isimli şahsın başka bir ile kaçtığı bilgisi alındı. Şahısla ilgili çalışmalar devam etti ve Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yakalandı. Polis, H.İ.K.’yi gözaltına alarak Aksaray’a götürdü.

TUTUKLANDI VE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen H.İ.K., adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başka bir şüpheli olduğu da tespit edilerek, onun yakalanması için çalışmalara başlandı. Ele geçirilen 4 milyon lira değerindeki 7 ton ceviz, sahibine geri teslim edildi.