Sahte Polisler Hedef Aldı, Milyonlarını

DOLANDIRILMA OLAYI VE KURBANIN HAKKINDA BILGILER

İstanbul Üniversitesi’nin emekli öğretim üyesi ve psikoterapist Onursal Profesör Dr. Ülker Meral Çulha (82), senaryoları aratmayan bir dolandırıcılığın mağduru oldu. Bir süre Birleşmiş Milletler’de görev yapmış olan Çulha, telefonla arandı ve adının sahte bir “terör örgütü soruşturmasına” karıştığı yalanıyla kandırıldı.

Kendilerini “Cumhur Bey” ve “Ahmet Bey” olarak tanıtan dolandırıcılar, polis olduklarını iddia ederek Çulha’ya tüm para ve ziynet eşyalarının “devlet korumasına” alınması gerektiğini söylediler. Üç gün boyunca telefonla yönlendirilen ve psikolojik baskı altında tutulan profesör, nihayetinde evine gelen sahte polislere 22 bin 841 dolar nakit para ve yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altın takılarını teslim etti.

ZİYNET EŞYALARININ DEĞERİ VE TARİHİ

Çalınan ziynet eşyaları arasında Osmanlı dönemine ait aile yadigârı altın zincirler, altın iğne, saatli zincir ve altın bilezikler de yer alıyordu.