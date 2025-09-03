Sahte Şeyhin Mal Varlığına El Konuldu

DİYARBAKIR’DA SAHTE ŞEYHİN SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Diyarbakır Bağlar’da kendisini “Kotekan Şeyhi” olarak tanıtan Abdulletif Aslan ve yakınları hakkında yürütülen soruşturma nihayet tamamlandı. İddialara göre, sahte şeyh muska için 500 lira, dua içinse 300 lira istemekteydi. Abdulletif Aslan’ın 175 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Aslan, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, eşi de savunmasında mal varlıklarını “mutfak masraflarından kısarak” kazandıklarını belirtti.

MUSKA İÇİN BELLİ FİYAT VE GÜVENLİK KAMERALARI

Habertürk’ten Veysi İpek’in haberine göre, Abdulletif Aslan, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde “dergah” olarak tanıtılan işyerinde her gün yüzlerce kişi muska ve dua almak için sıraya giriyor. Mahkeme tarafından yapılan operasyonda, Aslan’ın işyerinin çevresi güvenlik kameralarıyla donatılmış durumda. Aramalarda ise sıra fişleri, Arapça mühürler ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında başlayan soruşturmada önce takipsizlik kararı aldı. Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonucu yeniden soruşturma izni alındı. Raporda, 2019-2023 döneminde Abdulletif Aslan’ın hesaplarında ciddi miktarlarda para hareketlilikleri olduğu ortaya çıktı. Aslan’ın üzerine onlarca gayrimenkul ve aracın kayıtlı olduğu, eşi ve çocuklarının da resmi gelirleri olmadan önemli mal varlıklarına sahip olduğu belirlendi. Ayrıca, bazı mal varlıklarının akrabaları ve müritlerinin üzerine geçirildiği tespit edildi.

Abdulletif Aslan, ifadesinde “Hiç kimseden muska veya dua için para almadım. Medrese için insanlar gönüllü yardım etti” derken, yapılan incelemelerde telefon görüşmelerinde Aslan’ın muska için 500 lira talep ettiği belirlendi. Eşi ise bu suçlamaları kabul etmezken, üzerlerine kayıtlı olan mülklerin “mutfak harçlıklarını biriktirerek” alındığını iddia etti. Oğul C.A. ise hesap hareketlerindeki paranın “Gazze’ye ve Afrika’daki su kuyularına yardım amacıyla toplandığını” söyledi. Ancak soruşturma dosyasında bağış toplamak için herhangi bir yasal yetkilerinin olmadığı vurgulandı.

İddianamede, Abdulletif Aslan’ın dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda gelir elde ettiği, bu geliri hem kendi üzerindeki hem de yakınları üzerindeki mal varlıklarıyla ekonomik sisteme entegre ettiği vurgulandı. Şüphelilerin toplam 175 milyon liralık mal varlığı olduğu kaydedildi. Abdulletif Aslan ve oğlu C. Aslan hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, diğer 8 şüpheli içinse suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması suçundan 7 yıla kadar hapis istendi. Dava süreci, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde aralık ayında görülecek.