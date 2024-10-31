“Sakarya’da Amatör Balıkçılar Dev Balık Yakaladı!”

AMATÖR BALIKÇILAR DEV YAYIN BALIĞI YAKALADI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, amatör balıkçılar tarafından yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 75 kilogram ağırlığında bir yayın balığı yakalandı. Bu olay, balığın yakalandığı ve kıyıya zorla çıkarıldığı anları cep telefonu kameraları ile belgelendi.

GÖRÜNTÜLER HAYRET VERİCİYDİ

Tepetarla Mahallesi’nden geçen Sakarya Nehri’nde gerçekleşen bu balık avında, amatör balıkçılar dev yayın balığıyla karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Balıkçılar, yakaladıkları bu dev eseri güçlükle kıyıya çıkarmayı başardı. Yakalanan balık kantarda tartıldıktan sonra, hafif ticari araca yerleştirilebilmesi için arka koltuklar yatırılarak bagaja sığdırıldı.

HIZLI ANLAR KAYDEDİLDİ

Balıkçıların hem nehirde hem de karada yaşadığı zorlu anlar, cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler, balık avının zorluğu ve heyecanını gözler önüne serdi.