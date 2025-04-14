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Sakarya’da Bahis Yapanlara Ceza Verildi

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın Operasyonu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, Kocaali’nin Karşı Mahallesi’nde yapılan ihbar sonrası horoz dövüşü ve izinsiz alkol satışı gerçekleştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, M.İ. ve G.İ.’nin evlerine operasyon düzenleyerek gerekli incelemeleri yaptı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Özel olarak inşa edilen tribün ve ringin bulunduğu alanda yapılan aramada, toplamda 52 adet Hint dövüş horozu ele geçirildi. Ayrıca, bitişikteki başka bir mekanda 40 teneke ve 24 cam şişe bira bulundu.

Cezalar ve Yakalanan Horozlar

Operasyon sonucunda, 31 kişiye ‘Kumar Oynamak’ suçundan 286 bin 657 TL, M.İ.’ye ise 129 bin 729 TL idari para cezası kesildi. Ele geçirilen horozlar, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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