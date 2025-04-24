Sakarya’da İki Otomobil Çarpıştı

KAZADA YARALANANLARIN SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Sakarya’nın Adapazarı-Korucuk yolunda, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Camili Mahallesi civarında meydana gelen kazada, B.T. kontrolündeki 34 UG 5106 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 54 ADD 853 plakalı araç trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki otomobil savrularak yoldan çıktı. Olayın ardından, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Ekipler, hızla olay yerine ulaşarak yaralı sürücüler B.T. ve E.D. ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Ü.B., S.A, F.D., N.D. ve S.D. isimli toplamda 7 kişiye bölgede ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜNÜN HASTA DURUMU KRİTİK

Edinilen bilgilere göre, sürücü B.T.’nin durumu hayati tehlike arz ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.