Sakarya’da İki Tırda Tütün Operasyonu

Sakarya’da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Sakarya’da düzenlenen bir operasyonda, iki tırda tonlarca kıyılmış tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele amacıyla Anadolu Otoyolu üzerindeki Akyazı ve Hendek gişelerinde durdurduğu tırların sürücülerinin M.S.C. (26) ve O.M. (28) olduğu öğrenildi.

Arama Sonucunda Ele Geçirilen Tütün

Yapılan aramada, çekici ve dorselerde toplam 3,5 ton kıyılmış tütün tespit edildi ve sürücüler gözaltına alındı. Jandarmada gerçekleştirilen işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S.C. ve O.M.’ye adli kontrol hükümleri uygulandı.