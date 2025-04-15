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Sakarya’da İtfaiye Aracı Otomobille Çarpıştı

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YANGIN İHBARI MÜDAHALESİ GÜNDEME GELDİ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Küçükkarasu Mahallesi’ndeki yangın ihbarına yanıt vermek üzere bir itfaiye aracı, ilçe grup amirliğinden yola çıktı. Bu sırada, Ankara Caddesi üzerinde, kavşaktan çıkan A.G. idaresindeki otomobil, itfaiye aracıyla çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU OLUMSUZ DEĞİL

Kazanın ardından, yaralanan A.G. ile yanındaki Y.G, kazaya karışan itfaiye personeli tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Karasu Devlet Hastanesine taşıdı ve durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. Ayrıca, yangına müdahale etmek için başka bir itfaiye ekibi de sevk edildi.

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