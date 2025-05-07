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Sakarya’da Maskeli Şahıslar Silahlı Saldırdı

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İKİ ARKADAŞ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, Nailiye Mahallesi’nde yürüyen K.Y. ve E.Y. isimli arkadaşlar, yanlarına yaklaşan maskeli şahısların silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar, açtıkları ateşle K.Y. ve E.Y.’yi yaraladıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtılar.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından K.Y. ve E.Y. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların İstanbul’dan geldikleri bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

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