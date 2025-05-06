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Sakarya’da Maskeli Şüpheliler Silahlı Saldırı

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SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Nailiye Mahallesi’nde yürüyen K.Y. ve E.Y. isimli arkadaşlar, yanlarına gelen maskeli şahısların silahlı saldırısına maruz kaldı. Bu saldırı sırasında K.Y. ve E.Y., açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırganlar, kullandıkları otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

YARALILARA MÜDAHALE

İhbar sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. K.Y. ve E.Y.’nin İstanbul’dan geldiği bilgisi edinildi. Jandarma ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

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