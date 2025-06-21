Sakarya’da Otobüs TIR’a Çarptı: 13 Yaralı

Kaza, 03.40 sularında D-650 Karayolu’nun Gökgöz Mahallesi civarında, Bilecik yönünde meydana geldi. İstanbul’dan Denizli’ye giden Asil Taş’ın kullandığı 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Enes Yükselici yönetimindeki 16 AOB 34 plakalı TIR’ın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, önünde bulunan Ahmet Dereli’nin kullandığı 70 ACN 573 plakalı başka bir TIR’a sürüklendi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, otobüs içerisinde sıkışan yaralı yolcuları kurtararak, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Yapılan tedavi sonucunda 12 yaralıdan 2’sinin durumu hayati tehlike arz ediyor.

TRAFİKTE DURUM VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza esnasında yaralanmadan kurtulan TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. D-650 Karayolu’nun Bilecik yönünde yaşanan bu olay dolayısıyla trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.