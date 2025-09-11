Sakarya’da Plaj Olayı: Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki plajda, kadınların fotoğraflarını çektiği belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, telefonunda kadınlara ait videolar bulunan şüpheli, tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Yalı mahallesindeki plaja gelen kadınlar, bir erkeğin kendilerinin fotoğraflarını çektiğini fark etti.

KADINLAR POLİSE İHBARDA BULUNDU

Kadınlar, kendilerini fotoğraflayan kişinin yanına yaklaşırken, şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı. Ancak kadınlar, şüphelinin elinden telefonu alarak durumu polise bildirdi. Çevredeki diğer vatandaşların da yardımıyla kaçışı engellenen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadınlardan biri, şüpheliye karşı tepkisini dile getirdi.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Şüphelinin telefonunda yapılan inceleme, sahilde çekilmiş çok sayıda kadına ait fotoğrafların bulunmasına yol açtı. Fotoğrafı çekilen kadınlardan T.P., şüpheli hakkında şikayette bulundu. F.A., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.