Sakarya’da Plajda Şüpheli Gözaltına Alındı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki plajda kadınların fotoğraflarını çeken bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda, çektiği kadınlara ait videolar bulundu ve bu nedenle tutuklandı. Olay, Yalı mahallesindeki plajda gerçekleşti. Plaja gelen kadınlar, bir erkeğin kendilerinin fotoğraflarını çektiğini fark etti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Kadınlar, fotoğraflarını çeken kişinin yanına gittiğinde, şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı. Kadınlar şüphelinin elinden telefonu alarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşların yardımıyla kaçmaya çalışan F.A.’yı yakaladı. Yakalanan şüpheliye, fotoğraflarının çekilmesine tepki gösteren kadınlar durumu bildirdi.

ŞİKAYETLER VE TUTUKLAMA

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde, sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğrafı çekilen T.P. adlı kadın da şüpheliden şikayetçi oldu. Şüpheli F.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bali Adası’nda Sel: 14 Ölü

Bali Adası'nda yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirdi.
Adıyaman’da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Mazlum Korkmaz yaşamını yitirdi. Olay detayları araştırılıyor.

