Sakarya’da Plajda Şüpheli Gözaltına Alındı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki plajda kadınların fotoğraflarını çeken bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda, çektiği kadınlara ait videolar bulundu ve bu nedenle tutuklandı. Olay, Yalı mahallesindeki plajda gerçekleşti. Plaja gelen kadınlar, bir erkeğin kendilerinin fotoğraflarını çektiğini fark etti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Kadınlar, fotoğraflarını çeken kişinin yanına gittiğinde, şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı. Kadınlar şüphelinin elinden telefonu alarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşların yardımıyla kaçmaya çalışan F.A.’yı yakaladı. Yakalanan şüpheliye, fotoğraflarının çekilmesine tepki gösteren kadınlar durumu bildirdi.

ŞİKAYETLER VE TUTUKLAMA

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde, sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğrafı çekilen T.P. adlı kadın da şüpheliden şikayetçi oldu. Şüpheli F.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.