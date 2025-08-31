Sakarya’da Saldırıda 1 Kişi Öldü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Kabakoz Mahallesi’nde 35 yaşındaki Ömer A.’ya, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden inen bir saldırgan tarafından tabancayla ateş açıldı. Ömer A., vücudunun farklı bölümlerinden yaralanırken, yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K.’ye de seken bir kurşun isabet etti. Saldırgandan sonra, kendisini bekleyen diğer şahısların bulunduğu otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu gelişmeler üzerine hemen bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ne yazık ki, Ömer A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan M.Ö.K.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı.

KAMERADA YER ALAN ANLAR

Saldırının meydana geldiği an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilden inen iki kişiden biri, elinde tabanca ile Ömer A.’ya arkasından yaklaşıp ateş ettiği anlar ile ardından otomobile bindikleri sırada yaşananlar yer aldı.