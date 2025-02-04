Sakarya’da Üretilen Ürünler 84 Ülkede

FİRMA İHRACAT HIZINI ARTIRIYOR

Sakarya’nın dışında üç ülkede de oto bakım ve temizlik ürünleri üreten firma, ürün çeşitliliğini artırarak ihracat yaptığı ülke sayısını büyütüyor. Akyazı ilçesinde 2005 yılında faaliyete geçen firma, 2018’de Kazakistan, 2019’da Ukrayna ve 2020 yılında Azerbaycan’da üretime başlayarak 84 ülkeye oto bakım ve temizlik ürünleri gönderiyor. Ürün yelpazesinde halı bakım ürünleri, evsel ve endüstriyel temizlik malzemeleri, oto ve halı parfümleri, aerosol ürünler ve pasta cila gibi farklı ürün grupları bulunuyor.

İHRACAT BAŞARISI VE DAĞITIM

Firma müdürü Ali Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada ihracata 2014 yılında başladıklarını belirtti. Koç, “80’nin üzerinde ülkeye ihracat başarısı göstermiş firmayız. 40’a yakın ülkede distribütörümüz bulunmaktadır. Dört ülkedeki fabrikalarımızla lokasyonu en yakın olan tesisten sevkiyat gerçekleştirmekteyiz.” dedi. Ek olarak, bölgede öğrenciler için proje geliştirdiklerini dile getiren Koç, yerel mülki amirler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD Sakarya Şubesi, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

PROJE GELİŞTİRME VE GELECEK HIZMETLERİ

Ali Koç, projenin şubat ayının ikinci haftasında başlayacağını ve Eylül ayında altyapısının tam olarak oturtulacağını aktardı. Akyazı ve Hendek ilçelerinin de organizasyon sürecine dahil edilerek projenin Sakarya geneline yayılması planlanıyor. 2026 yılında ise projenin Türkiye genelinde her il ve ilçe merkezinde uygulanması hedefleniyor. Yüksek kimyager Mehmet Can Küçük ise üretim aşamasının sonrasında ürünleri laboratuvar ortamında inceleyerek standart değerleri kontrol ettiklerini ve ayrıca müşteri taleplerine göre yeni ürünler için AR-GE çalışmaları yaptıklarını ifade etti.