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Sakarya’daki Fındık Fabrikasında Yangın Çıktı

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YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Sakarya’nın Adatepe Mahallesi’nde bulunan fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka tarafında, henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangın, fark edildiği an 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yapılan ihbar üzerine, yangın mahalline hem merkezden hem de çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevler, kısa bir sürede işletmenin depo bölümüne sıçradı ve oradan da fabrikaya yayıldı. Yangına karşı ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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