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Sakarya’daki Fındık Fabrikasında Yangın Çıktı

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YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Sakarya’nın Adatepe Mahallesi’nde yer alan fındık kırım fabrikasının depo kısmının arka bölümünde, henüz nedeni bilinmeyen bir yangın başladı. Yangının fark edilmesiyle birlikte, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Bu ihbar üzerine, yangın yerine merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevler, kısa süre içinde işletmenin depo bölümüne sıçrayarak, buradan fabrikaya yayıldı. Yangına karşı ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor.

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