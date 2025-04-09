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Sakarya’nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

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SAKARYA MERKEZDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Sakarya’nın merkez bölgesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına yol açtı. Özellikle Akyazı ilçesine bağlı Güzlek Mahallesi ile Hendek ilçesine bağlı Bakacak Mahallesi, kar yağışının ardından adeta beyaz örtüyle kaplandı. Güzlek Mahallesi’ne aracıyla çıkmaya çalışan bir kişi, yolda kaldı ve durumu akrabalarına görüntülü arama ile aktardı. Diğer bir vatandaş ise bu anları cep telefonu ile kaydetti.

Sakarya Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuruyla zirai don tehlikesine karşı halka uyarıda bulundu. Duyuruda, “İlimizde devam eden soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle, bugün gece saatleri ile bugün (Perşembe) sabah saatlerinde don tehlikesi bulunmaktadır. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadesine yer verildi.

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