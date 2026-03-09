Sakarya Sahilinde Parçalanmış İHA Tespit Edildi

Türkiye’deki İHA VAKA SAYISI ARTMAKTA
Sakarya’nın Karasu ilçesinde, emniyet güçleri ihbar üzerine harekete geçti. Halk plajında görülen parça halindeki bir cisim, incelemeler sonucunda insansız hava aracı (İHA) olarak belirlendi.
İHA GÜVENLİK ALTINA ALINDI
Söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde olabileceği yönünde endişeler bulunduğu için S.A.S. timleri tarafından ilk değerlendirme yapıldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, plaj etrafında 400 metre çapında bir alan güvenlik amacıyla boşaltıldı.
BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALARA BAĞLI OLABİLİR
İlk araştırmalarda, bulanan İHA’nın el yapımı olduğu ve Ukrayna-Rusya savaş bölgesinden sürüklenmiş olabileceği yönünde bulgular elde edildi.