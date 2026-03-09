Sakarya Sahilinde Parçalanmış İHA Tespit Edildi

sakarya-sahilinde-parcalanmis-iha-tespit-edildi

Türkiye’deki İHA VAKA SAYISI ARTMAKTA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, emniyet güçleri ihbar üzerine harekete geçti. Halk plajında görülen parça halindeki bir cisim, incelemeler sonucunda insansız hava aracı (İHA) olarak belirlendi.

İHA GÜVENLİK ALTINA ALINDI

Söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde olabileceği yönünde endişeler bulunduğu için S.A.S. timleri tarafından ilk değerlendirme yapıldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, plaj etrafında 400 metre çapında bir alan güvenlik amacıyla boşaltıldı.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALARA BAĞLI OLABİLİR

İlk araştırmalarda, bulanan İHA’nın el yapımı olduğu ve Ukrayna-Rusya savaş bölgesinden sürüklenmiş olabileceği yönünde bulgular elde edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmayı görüşmek üzere bir araya geldi.
Gündem

Sakarya Sahilinde Parçalanmış İHA Tespit Edildi

Karasu sahilinde parçalanmış bir İHA bulundu. Ekipler, patlayıcı madde olabileceği ihtimaliyle 400 metrelik bir alanı güvenlik çemberine aldı.
Gündem

Marmaris’teki 2 Bin Yıllık Piramit Mezarı Koruma Altına Alınıyor

Marmaris'te Helenistik döneme ait piramit şeklindeki mezarın korunması ve ziyaretçi çekmesi için yeni çalışmalar başlatıldı. Projeye Marmaris Ticaret Odası öncülük ediyor.
Gündem

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 1.303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı; Amsterdam ise ikinci sırada yer aldı.
Gündem

İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’nda İfadeye Çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi'ni davet ederek balistik füze hakkında açıklama talep etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.